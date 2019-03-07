Худайбердыева и Назаров идут вторыми после ритм-танца на ЮЧМ

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) начались соревнования по танцам на льду. Участники показали ритм-танец.
Лидирует дуэт Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 70,14. На втором месте россияне Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 68,69. Российские спортсмены Софья Шевченко/Игорь Еременко на третьем месте - 67,56, на четвертом - Арина Ушакова/Максим Некрасов (65,96).
Загреб (Хорватия)
Юниорский чемпионат мира
Танцы
Ритм-танец
1. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 70,14
2. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 68,69
3. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 67,56
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 65,96
5. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 65,18
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 60,08