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Сегодня, 09:43

Худайбердиева не считает, что в России падает интерес к фигурному катанию

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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, заявила, что фигурное катание в России с каждым годом становится популярнее.

«Не ощущала падения интереса. С каждым годом интерес в России к фигурному катанию только растет. Мы выступаем, у нас полные трибуны. Все в стране любят фигурное катание. По-моему, все прекрасно. Конкуренция в наших соревнованиях постоянно растет, с каждым годом все больше и больше участников. На детских соревнованиях, например, за один день не успевают выступить все разряды», — цитирует Худайбердиеву Metaratings.ru.

В 2023 году пара фигуристов выиграла чемпионат России.

Ранее призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию. По его словам, люди в стране хотят видеть свежих чемпионов, но их нет из-за отстранения от международных соревнований.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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  • Саша

    Никогда не смотрел фигуристов. Пустая трата времени. Если бы все смотрели фигуристов, то последствия были бы печальны. Висели бы в петле, как исполнитель роли Вицин в фильме траги-комедии "Джентельмены удачи".

    18.10.2024

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