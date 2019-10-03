Худайбердиева и Филатов выиграли ритм-танец на этапе юниорского «Гран-при» в Энье
19:13
Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов выиграли ритм-танец на этапе юниорского «Гран-при» в Энье. Они набрали за свой прокат 65,52 балла.
Второе место занял канадский дуэт Натали Д'Алессандро / Брюс Уоддел (63,25), на третьем — еще один российский дуэт Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (59,48).
В пятницу, 4-го октября, дуэты покажут произвольный танец.
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