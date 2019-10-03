Худайбердиева и Филатов выиграли ритм-танец на этапе юниорского «Гран-при» в Энье

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов выиграли ритм-танец на этапе юниорского «Гран-при» в Энье. Они набрали за свой прокат 65,52 балла.

Второе место занял канадский дуэт Натали Д'Алессандро / Брюс Уоддел (63,25), на третьем — еще один российский дуэт Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (59,48).

В пятницу, 4-го октября, дуэты покажут произвольный танец.