Худайбердиева и Базин поддержали Гуменника после скандала с программой под Rammstein

Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выразили поддержку Петру Гуменнику, который не смог выступить на контрольных прокатах из-за давления, по выражению тренера Вероники Дайнеко, «представителей общественности».

Елизавета: Мы Петю поддерживаем, только так. На сборах вместе в баню ходим.

Егор: Мы с ним дружим, думаю, Петя со своим тренерским штабом красиво разберется в этой ситуации и все останутся довольны.

— Не беспокоит ли такая угроза творчеству? Любой же может под нее попасть.

Егор: Может, но думаю, Петр разберется сам, когда с этим кто-то столкнется сам, тоже с этим разберется.

Елизавета: Надеюсь, мы никогда не столкнемся. И все будет так, как они с тренером хотят, будут катать то, что они хотят и наслаждаться своим творчеством.