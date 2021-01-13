Хрюнов заявил о готовности организовать для Плющенко боксерский поединок

Промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» мнением относительно возможности организации поединка между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.

«Мне было интересно смотреть на выступления Плющенко на льду. А что касается поединков — стоит пойти в боксерский зал, потренироваться. У меня есть опыт организации подобных мероприятий. Это был бой между российским журналистом Русланом Асташковым и польским журналистом. Мы поступили следующим образом — и тому, и другому дали тренера и провели поединок. Если Евгений захочет, пусть обращается. Дадим ему тренера и проведем поединок по правилам бокса. Мы на себя возьмем организацию этого боя. И тот, и другой имеют спортивную подготовку. Если есть желание, пусть обращаются. Плющенко — большое имя, большая афиша».

Ранее Железняков заявил, что вызывает Плющенко на дуэль.

(Константин Колмаков)