Тренер академии Плющенко Александр Волков в интервью «СЭ» ответил на критику Александры Трусовой со стороны представителей «Самбо-70» и рассказал, что «Хрустальный» «отжимает» спортсменов у других школ.

— Говорят о предательстве. Но давайте честно — загрузите список спортсменов, который приходили к Этери за последние пять лет. У них всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми «Хрустальный» пользуется для их привлечения, не хотелось в это лезть. Но получается, им можно отжимать спортсменов у других тренеров, которые всю душу вкладывали, а своим уйти из школы нельзя — все, это предательство. Как-то это все странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны.

— Этери Георгиевна отреагировала, кстати, довольно сдержанно.

— Она понимает, что не стоит говорить, но вокруг нее многих прорвало. Зачем такую грязь лить? (Дмитрий Кузнецов)