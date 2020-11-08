Хромых: Забраться выше третьего места? Не все зависит от меня, но постараюсь сделать то, что могу

Фигуристка Майя Хромых? после проката короткой программы на Кубке Росии в Казани (76,86 балла) рассказала об улучшениях в исполнении четверного сальхова и возможной борьбе за первые два места. На данный момент она проигрывает 1,3 балла Алене Косторной и 0,6 — Александре Трусовой.

— Конечно, довольна прокатом, но надо работать над вращениями. В целом меня все устроило. При зрителях выступать приятнее, как-то уютнее, спокойнее. Хочется ли забраться выше третьего места? Я постараюсь сделать по максимуму все то, что я могу. Но не все зависит от меня. Мой четверной сальхов улучшился. Я стала чуть больше его тренировать, он сейчас получается лучше. Каждая третья попытка точно удачная. (Дмитрий Кузнецов)