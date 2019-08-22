Российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на этапе юниорской серии «Гран-при» во французском Куршевеле. Она набрала за свой прокат 67,72 два балла, допустив ошибку на тройном риттбергере.

Еще одна россиянка Камила Валиева стала третьей после неудачного исполнения короткой программы.Она хорошо исполнила тройной риттбергер и двойной аксель, но затем упала с лутца и не смогла исполнить каскад. Фигуристка получила за свой прокат 62,31 балла.

Тройку сильнейших замкнула Со Ен И из Южной Кореи (65,75 балла). Произвольную программу спортсменки покажут завтра, 23 августа.