Хромых: «Вроде и довольна, и нет»

Российская фигуристка Майя Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии, отметила, что у нее двоякие чувства.

«Вроде и довольна, и нет. Ошиблась на ритбергере, последний прыжок такой себе. Не сказала бы, что расслабилась после двух четверных. Довольна своим результатом, это неплохо. Теперь буду стремиться к победе», — отметила Хромых.

15-летняя россиянка прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сольный четверной тулуп, допустила ошибку на тройном риттбергере, прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Россиянка набрала за произвольную программу 154,31 балла. По сумме выступлений она набрала 226,35 балла.