Хромых рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о конкуренции в группе Этери Тутберидзе.

«Четыре года назад я только в Москву приехала. Даже не могла себя представить на каких-то всероссийских соревнованиях. Этапы Кубка России мне казались просто чем-то невероятным. Мне это также казалось чем-то из ряда вон.

Мы недавно с Камилой Валиевой это обсуждали. Вот совсем недавно мы были такими маленькими, выступали на «Надеждах России» в Саранске — падали, кувыркались, пытались что-то показать. А сейчас уже выступаем в юниорах, во взрослых... Время летит быстро.

Конкуренция помогает, подстегивает, не дает расслабиться, когда мы все находимся на одной тренировке. Кто-то прыгнул четверной, ты пойдешь прыгнешь, потом еще кто-то... Адреналин! Моя цель — сделать свою работу, все, что я умею. Мой девиз по жизни: что я наработаю, то и получу. Может, даже не девиз, а скорее что-то, что я поняла на личном опыте», — рассказала Хромых Olympics.

В текущем сезоне Хромых победила на турнире Budapest Trophy в Венгрии и заняла второе место на этапе серии «Гран-при» в Италии.