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Хромых прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии

18:42
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Российская фигуристка Майя Хромых прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии.

15-летняя россиянка прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сольный четверной тулуп, допустила ошибку на тройном риттбергере, прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Россиянка набрала за произвольную программу 154,31 балла. По сумме выступлений она набрала 226,35 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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