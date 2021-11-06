Хромых прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии
18:42
Российская фигуристка Майя Хромых прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии.
15-летняя россиянка прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сольный четверной тулуп, допустила ошибку на тройном риттбергере, прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.
Россиянка набрала за произвольную программу 154,31 балла. По сумме выступлений она набрала 226,35 балла.
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