Хромых: «Очень рада, что на своем первом «Гран-при» заняла второе место»

Россиянка Майя Хромых заняла второе место на этапе «Гран-при» в Турине.

«Я очень рада, что на своем первом «Гран-при» заняла второе место. Для меня это означает, что я могу!

После не самой лучшей тренировки, я немного отдохнула, обдумала, что пошло не так и правильно сконцентрировалась на сегодняшнем прокате.

Скорее всего, у меня будет еще старт в Варшаве. Пока буду готовиться к этому старту. Потом жду этап в Сочи, а дальше посмотрим», — заявила спортсменка.