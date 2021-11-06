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Хромых: «Очень рада, что на своем первом «Гран-при» заняла второе место»

19:18
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Россиянка Майя Хромых заняла второе место на этапе «Гран-при» в Турине.

«Я очень рада, что на своем первом «Гран-при» заняла второе место. Для меня это означает, что я могу!

После не самой лучшей тренировки, я немного отдохнула, обдумала, что пошло не так и правильно сконцентрировалась на сегодняшнем прокате.

Скорее всего, у меня будет еще старт в Варшаве. Пока буду готовиться к этому старту. Потом жду этап в Сочи, а дальше посмотрим», — заявила спортсменка.

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Сергей Федоров все материалы автора
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