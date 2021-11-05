Хромых оценила выступление на «Гран-при Италии» с короткой программой
17:41
Российская фигуристка Майя Хромых выступила на «Гран-при Италии» в Турине с короткой программой. Хромых чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.
— Какие эмоции после проката?
— Практически никаких эмоций. Все слишком быстро прошло, и я еще ничего не поняла.
— Какие планы на произвольную?
— Сделать контент, который я заявила, — это мои планы.
— Как оцените свой прокат?
— Немного недовольна дорожкой, потому что она не совсем получилась. Могу поставить себе четверочку или даже 3,5.
— О чем вы говорили с тренерами?
— Мы обсуждали прокат. Что я сделала не так — вращения, про дорожку говорили. Вот и все.
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