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Хромых — о Тутберидзе: «Требовательная, веселая, красивая»

Майя Хромых описала Этери Тутберидзе тремя словами
11:21
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Майя Хромых в программе «90 секунд челлендж» на Первом канале описала Этери Тутберидзе тремя словами и назвала лучшего фигуриста в мире.

— Твой главный страх?

— Разбиться на самолете.

— Самый запоминающийся старт в карьере?

— Финал Кубка России

— Твое лучшее качество?

— Понимание.

— Тебя узнают на улице?

— Были случаи.

— Хотела бы сняться в кино?

— Да... Уже снималась.

— Читаешь ли в интернете шутки про себя?

— Бывает.

— С кем из иностранных фигуристов ты бы хотела подружиться?

— С Нейтаном Ченом.

— Опиши Этери Георгиевну тремя словами.

— Требовательная, веселая, красивая.

— О чем думаешь во время проката?

— Об элементах.

— Лучший фигурист мира?

— Нейтан Чен.

— Что любишь готовить больше всего?

— Всякие сладости.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/mayya-hromyh-90-sekund-chellendzh

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Виктория Кравченко все материалы автора
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