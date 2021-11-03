Хромых — о Тутберидзе: «Требовательная, веселая, красивая»
Российская фигуристка Майя Хромых в программе «90 секунд челлендж» на Первом канале описала Этери Тутберидзе тремя словами и назвала лучшего фигуриста в мире.
— Твой главный страх?
— Разбиться на самолете.
— Самый запоминающийся старт в карьере?
— Финал Кубка России
— Твое лучшее качество?
— Понимание.
— Тебя узнают на улице?
— Были случаи.
— Хотела бы сняться в кино?
— Да... Уже снималась.
— Читаешь ли в интернете шутки про себя?
— Бывает.
— С кем из иностранных фигуристов ты бы хотела подружиться?
— С Нейтаном Ченом.
— Опиши Этери Георгиевну тремя словами.
— Требовательная, веселая, красивая.
— О чем думаешь во время проката?
— Об элементах.
— Лучший фигурист мира?
— Нейтан Чен.
— Что любишь готовить больше всего?
— Всякие сладости.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/mayya-hromyh-90-sekund-chellendzh
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