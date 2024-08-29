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Хромых не выступит в новом сезоне из-за проблем со здоровьем

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Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Майя Хромых не будет выступать в новом сезоне из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Утверждается, что 18-летняя подопечная Этери Тутберидзе также временно приостановила тренировки.

«Майя на данный момент не тренируется из-за проблем со спиной. В предстоящем сезоне она не будет выступать», — приводит слова источника ТАСС.

Хромых на протяжении почти 2 сезонов не выступала из-за проблем со здоровьем, но в 2023 году фигуристка участвовала в чемпионате Москвы и чемпионате России. Спортменка является призером этапов международной серии «Гран-при».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Майя Хромых
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