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Хромых лидирует после короткой программы на турнире в Польше

17:37
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Российская фигуристка Майя Хромых лидирует после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц в каскаде с двойным тулупом и получила за прокат 69,24 балла.

На втором месте Йенни Сааринен из Финляндии (68,81). Замкнула тройку Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).

Произвольные программы фигуристки представят 20 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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