Хромых лидирует после короткой программы на турнире в Польше
17:37
Российская фигуристка Майя Хромых лидирует после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».
Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц в каскаде с двойным тулупом и получила за прокат 69,24 балла.
На втором месте Йенни Сааринен из Финляндии (68,81). Замкнула тройку Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).
Произвольные программы фигуристки представят 20 ноября.
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