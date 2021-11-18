Хромых лидирует после короткой программы на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых лидирует после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц в каскаде с двойным тулупом и получила за прокат 69,24 балла.

На втором месте Йенни Сааринен из Финляндии (68,81). Замкнула тройку Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).

Произвольные программы фигуристки представят 20 ноября.