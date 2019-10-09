Хромых и Усачева заменят Валиеву на турнире, посвященном памяти погибшего Дениса Тена

Ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Дарья Усачева выступят вместо одногруппницы, победительницы двух этапов юниорской серии «Гран-при» Камилы Валиевой, сообщается на официальном сайте ФФКР.

Полностью состав российских фигуристов, которые выступят на турнире, выглядит следующим образом:

Женщины: Анастасия Гулякова, Серафима Саханович, Мария Сотскова, Дарья Усачева (юниоры), Майя Хромых (юниоры).

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян (юниоры), Марк Кондратюк (юниоры), Даниил Самсонов (юниоры).

Пары: Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов

Танцы: Ольга Бибихина-Даниил Зворыкин, Екатерина Миронова -Евгений Устенко.

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября на «Halyk Arena». Валиева — победительница двух этапов юниорской серии «Гран-при», которая успела отобраться в Финал серии, Самсонов — победитель и бронзовый призер, который также успел туда отобраться.

Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.