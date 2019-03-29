"Хотелось кричать во всю глотку и прыгать от счастья". Реакция Загитовой на золото ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что испытывала очень сильные эмоции после победы на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме. 16-летняя фигуристка стала чемпионкой мира впервые в своей карьере.

- Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья! Но нужно было идти на интервью, отвечать на вопросы, говорить, что чувствую сейчас, фотографироваться, улыбаться… После всего этого наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и не вставать, - приводит слова Загитовой официальный сайт ФФКР. - На Олимпиаде я еще не понимала всей серьезности происходящего и не знала, насколько трудно мне придется потом.

В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лед, делала их, и все шло легко. А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала все время, хотя была в призерах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил.

Потом я подзабыла как-то об этом, собралась и начала тренироваться. Но тренировки были не самые лучшие, что-то не получалось, то одно, то другое, и это заставляло меня нервничать. Когда на тренировке делаешь чистые прокаты, каждый день, без каких-либо проблем, то и на старт выходишь уверенно. А когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

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