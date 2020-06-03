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«Хоть я и деревянная, но как такому парню отказать». Рудковская показала зажигательный танец с Плющенко

19:11
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото instagram.com
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото instagram.com
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Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram. Супруга 37-летнего россиянина станцевала вместе со своим мужем.

«Хоть я и деревянная, но как я могу такому парню отказать? Потанцуй со мною, Яна! Да, не вопрос, Женя. Буду скромно на 2 плане оттенять твою красоту», — написала в Instagram Рудковская.

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