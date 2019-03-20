Хороший прокат Медведевой в короткой программе на чемпионате мира. Видео

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева без грубых ошибок выполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Она сделала весь прыжковый контент: каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Однако в каскаде на тулупе у нее зафиксировали недокрут. Фигуристка набрала 74,23 , это ее лучший результат в сезоне.

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