Хореограф Загитовой отметил день рождения на льду Новогорска. Фото

Хореограф группы Этери Тутберидзе и постановщик программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз поделился в своем Инстаграме фотографией со сборов в Новогорске, подписав его "Отпраздновать день рождения на льду.

Жаль не все ещё вернулись. Спасибо огромное всем за поздравления, мне очень приятно!". На фото присутствует весь тренерский штаб команды в лице самой Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Сергея Розанова, а также спортсмены группы, в числе которых Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Элизабет Турсынбаева.

На сборе пока отсутствует Загитова, которая вместе с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой выступает в японских шоу.