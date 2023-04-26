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Сегодня, 16:23

Хореограф Урусова считает, что стрип-пластика неплохо раскрепощает фигуристок

Алина Савинова
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Хореограф академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» Лариса Урусова высказалась о массовом увлечении фигуристок стрип-пластикой.

«Думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени, я думаю, это работает на раскрепощение. Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок», — приводит «Чемпионат» слова Урусовой.

Ранее фотографиями и видео с занятий стрип-пластикой делились фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5081843-horeograf-shkoly-navki-urusova-strip-plastika-neploho-raskreposchaet-figuristok.html
Фигурное катание
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