Хореограф Тутберидзе: «Кукареку коды. Вы реально этого хотите?»

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о возможном принятии в России закона о QR-кодах для привитого от коронавируса населения.

«Кукареку-коды. Вы реально этого хотите? Вся Европа гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит. Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите вы со своей новой системой». Или вы ждете, пока народ вообще с ума сойдет и начнет действовать беспощадно? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше», — написал Железняков.