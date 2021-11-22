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Хореограф Тутберидзе: «Кукареку коды. Вы реально этого хотите?»

Железняков высказался о возможном принятии в России закона о QR-кодах
09:10
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Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о возможном принятии в России закона о QR-кодах для привитого от коронавируса населения.

«Кукареку-коды. Вы реально этого хотите? Вся Европа гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит. Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите вы со своей новой системой». Или вы ждете, пока народ вообще с ума сойдет и начнет действовать беспощадно? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше», — написал Железняков.

Публикация от Железняков Алексей (@jelezo81)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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