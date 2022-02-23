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23 февраля, 23:08

Хореограф Соля поставил новую короткую программу для Семененко

Екатерина Савостина
Корреспондент

Хореограф Адам Соля поставил новую короткую программу для российского фигуристка Евгения Семененко. Об этом Соля сообщил в Instagram.

«Дорогой Женя, твоя страсть, бесконечная энергия и сила, твоя мотивация очень вдохновляют меня. Наша совместная работа основана на хорошем доверии и понимании друг друга, что делает наше совместное времяпрепровождение более продуктивным и веселым.

Я благодарен, что смог создать для тебя новую программу, новый стиль, нового тебя.
Желаю тебе больших успехов с этой новой хореографией и с нетерпением жду встречи на соревнованиях. Спасибо за труд, Женя» - говорится в посте.

Ранее Соля и Семененко уже работали вместе. Он поставил для россиянина короткую программу в сезоне-2017/18.

22 февраля стало известно, что Соля также поставил новую программу Елизавете Туктамышевой.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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