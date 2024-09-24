Хореограф Мурашов рассказал, что использует коньки чаще кроссовок

Хореограф Егор Мурашов объяснил, почему чаще находится в коньках, чем в кроссовках.

«Сколько сейчас занимает по времени деятельность хореографа? Много занимает, много учеников, много фигуристов, с которыми я работаю. Я думаю, что в коньках я нахожусь больше, чем в кроссовках, — рассказал Мурашов. — Занимаюсь исключительно только хореографией, я не могу вести группу. Это скольжение, какие-то фишечки, где-то актерская игра, прыжками я практически не занимаюсь вообще», — цитирует Мурашова ТАСС.

24-летний фигурист занял 13-е место на чемпионате России в 2021 году. В 2019 году он завоевал серберо этапа Кубка России-2019.