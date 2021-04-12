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Хореограф Михайлов поставил Алиеву новый показательный номер

20:22
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Хореограф Никита Михайлов поставил новый показательный номер чемпиону Европы по фигурному катанию Дмитрию Алиеву. 

«Поездка в любимый город Санкт-Петербург всегда приносит удовольствие мне как хореографу. Подготовили с Дмитрием Алиевым новый показательный номер. Такого Диму вы еще не видели. Спасибо за приглашение», — написал Михайлов в Instagram.

 

Дмитрий Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призер чемпионата Европы 2018 года. 14 апреля фигурист выступит в Санкт-Петербурге в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 

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