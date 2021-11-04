Хореограф «Ледникового периода» высказался о появлении Трусовой в академии Плющенко

Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о развитии школы «Ангелы Плющенко».

— Я ничего против этого проекта не имею. Будь то государственный или частный вариант, лишь бы шло на пользу. Если Женя набирает детей, тренирует, так и должно быть. Если люди в состоянии платить, то кто ж против? Фигурное катание — очень дорогой вид спорта: и тренеры, лед, костюмы, коньки.

— Правильнее ли, чтобы школа развивалась постепенно, через детей, юниоров? Можно же Трусову взять и с наскока побеждать.

— Это я не считаю правильным. Как показала практика, не выиграл этот вариант. Попробовали — не получилось. Хотят, пусть попробуют еще раз. Абсолютно их дело, не собираюсь их оценивать. Вы же видите, в госшколах должны быть и маленькие, и мастера. Иначе прикроют без развития. У того же Жулина есть дети, у Крыловой.

В частной школе можно набрать только мастеров, и никто тебе ничего не скажет, ты сам себе хозяин. Как маленькое государство. Вполне возможен такой подход. Та же Линичук в Америке шесть пар мастеров тренировала и больше никого. Но нужны спонсоры. Женя их ищет сам, но у большинства их нет.

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