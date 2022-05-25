Хореограф «Ледникового периода» рассказал, что проект готов к запуску

Российский хореограф, двукратный чемпион мира Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что будущее «Ледникового периода» пока не определено, но сами организаторы готовы к запуску.

— Максим, вы работаете постановщиком, в том числе в крупном телепроекте «Ледниковый период», поэтому прежде всего хотелось у вас спросить, повлияла ли ситуация вокруг на него.

— Спортивные постановки идут, все нормально, А про «Ледниковый период» пока не могу сказать никаких подробностей, это не наше дело. Мы находимся всегда в низком старте. Нам говорят «поехали» — мы едем. Решает Первый канал, информирует Илью Авербуха, он тоже всегда готов. Не первый год, всем четко известно, что делать. Все быстро организуется. Но хотелось бы пораньше знать, чтобы звезды немного покатались. Пока неопределенность, однозначно нам не говорят. Но мы привыкли быть готовыми всегда, как пионеры.

Что касается спортсменов, все говорят, что непонятно, к чему мы готовимся. Но мы готовимся все равно! (улыбается) Все ставят новые программы, многие уже поставились целиком на следующий сезон (И короткую, и произвольную программы. Прим. «СЭ»), некоторые наполовину. Но время есть. Я сам ставил, но пока не время говорить, кому, — сказал Ставиский.

В минувшем сезоне «Ледниковый период» выиграли Татьяна Волосожар и Федор Федотов. По информации «СЭ», сейчас идет набор звезд на новый сезон шоу.