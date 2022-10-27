Авербух: «Все слова поддержки Валиевой и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал последние новости о фигуристке Камиле Валиевой.

— МОК и ВАДА просят открыть результат этого дела. Что вы думаете?

— Я не буду комментировать это дело. Но я рад, что победила Камила Валиева на выступлениях в Москве. Я рад, что Камила, по сравнению с контрольными прокатами, включила четверной прыжок. Да, он не получился, но она включила. Она продолжает расти. Здорово, что это происходит. Все слова поддержки Камиле и нашим девчонкам! Потому что сейчас сложный сезон.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не доложит решение по делу фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой в ближайшее время.