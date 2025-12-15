Авербух — о самокритике Петросян: «Все объективно»

Призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф и продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» согласился со словами двукратной чемпионки России Аделии Петросян о ее уровне мастерства.

В документальном сериале Okko «Метод Тутберидзе» фигуристка заявила, что пока не достигла уровня предыдущего поколения одиночниц: Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной.

«Если сравнивать с прокатами Щербаковой, Трусовой и Косторной, то, конечно, набор контента у них был сложнее, чем показывает сейчас Петросян. Все объективно», — сказал Авербух «СЭ».

(Полина Решетникова)