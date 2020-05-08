Хореограф «Хрустального»: «Трусову подстегивала конкуренция, а что будет теперь? Лучшая среди худших?»

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков прокомментировал уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— У Трусовой получится на новом месте, как думаете?

— Ой не знаю, сложный это вопрос. По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстегивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших? Будет ли такой азарт тренировок, стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох что-то я сомневаюсь. В конце концов, есть много примеров, и горьких примеров, к сожалению, но они никого ничему не учат.

— Вы сказали, что не уйдете из группы Тутберидзе даже за миллион долларов. А предложения вообще были, может, и от академии Плющенко когда-то? Много нолей в них было?

— Да, предлагали, но не российские школы, а зарубежные. И условия были очень хорошие, но — нет, не дождетесь.

— Как хореограф посоветуете, кого Плющенко брать ставить программы Александре?

— Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на все это посмотреть, на самом деле.

— Постоянно ходят слухи, что в академию Плющенко перейдет кто-то еще — фигурировали имена Жилиной, Усачевой, Самсонова. В этом есть доля правды?

— Честно, я не имею особого желания лезть во все это. Мне очень неприятны ситуации, подобные произошедшей, для меня эти дети все как родные. Но очень часто родительские амбиции затмевают весь здравый смысл, и как правило, это оборачивается не в плюс, а в минус. Если люди захотят уйти, удерживать никто не станет. С такой тренерской командой можно вырастить новых чемпионов. Пусть каждый сам думает и выбирает свою дорожку. (Дмитрий Кузнецов)

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