Хореограф «Хрустального» рассказал об обвинениях в педофилии: «Сложилось впечатление, что это заказуха»

Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и рассказал о перепалке в соцсетях с командой Евгения Плющенко.

— В прошлом году рейтинги фигурного катания были выше, обстановка — горячее. Мне кажется, многие уже соскучились по вашим вызовам на дуэль Плющенко. Почему все схлынуло и как до этого вообще дошло?

— Нужно снова порвать тельняшку и снова в бой? (Смеется.) Да погнали. Как дошло — вы и сами понимаете, не хочу ворошить эту копну сена. Но ты не спеши, сейчас такое начнется ближе к Олимпиаде! Все на ушах стоять будут! И кто-нибудь маслица обязательно подольет, уверен.

— Какой был самый неадекватный, странный хейт в вашу сторону?

— Приходит на ум одна история. В момент, когда шли все эти перепалки из-за переходов девочек, откуда ни возьмись появляется безумный блогер, которую я знать не знаю. Хотя блогером ее язык не поворачивается назвать, это трэш и помойка. И она после ролика с танцем с дочерью обвинила меня в педофилии. Если бы этот человек попался мне во время просмотра, не знаю, что бы я сделал. На Западе ее бы легко засудили, а у нас можно сказать, что это личное мнение и за такие страшные вещи ничего не будет. Но сложилось полное впечатление, что это заказуха. Это тоже мое личное оценочное мнение. Это наложилось на конфронтацию с конкурирующим лагерем. Пошли взломы наших девочек, активизировались боты. Началась такая жесть! Я ничего не утверждаю, но это могут быть звенья одной цепи, может быть, все не просто так.

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