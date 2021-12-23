Хореограф «Хрустального» не верит в возобновление карьер Загитовой и Медведевой: «Они не должны скакать до седых волос!»
Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и высказался об отношениях Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе.
— Какие сейчас отношения у Медведевой и Этери Тутберидзе? Цитирую вопрос зрительницы: есть ли в них прежние тепло и доброта?
— Прекрасно, что люди стараются объединять людей. Но Женя уже не девочка, она девушка, женщина, она прошла классный спортивный путь. Взрослый состоявшийся человек, занятой, как и Алина Загитова. У Этери есть своя жизнь, ей надо уделять внимание спортсменкам, дочери. Женя идет своим путем, Этери — своим. Отношения у них нормальные, думаю. Порадуйтесь уже за девочек. Не должны они скакать до седых волос, у них своя жизнь.
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