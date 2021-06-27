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Хореограф группы Тутберидзе Железняков заявил о нежелании делать прививку против коронавируса

16:48
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Известный хореограф Алексей Железняков рассказал о своем отношении к обязательной вакцинации от коронавируса.

Железняков в эмоциональном посте в Instagram заявил, что не разделяет такие меры. Он считает, что такие решения каждый человек должен принимать добровольно.

В комментариях к его посту многие подписчики удивились такой позиции Железнякова.

Хореограф ответил на эту критику: «Народ, пожалуйста, не пишите мне ничего по поводу прививки. Смысл поста не про них. Прививайтесь, кто хочет. Какие проблемы? Я не хочу и это мое право».

«Я же не против прививки, но считаю, что это не должно быть принудительным мероприятием», — добавил также Железняков.

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Иван Шитик все материалы автора
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