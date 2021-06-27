Хореограф группы Тутберидзе Железняков заявил о нежелании делать прививку против коронавируса
16:48
Известный хореограф Алексей Железняков рассказал о своем отношении к обязательной вакцинации от коронавируса.
Железняков в эмоциональном посте в Instagram заявил, что не разделяет такие меры. Он считает, что такие решения каждый человек должен принимать добровольно.
В комментариях к его посту многие подписчики удивились такой позиции Железнякова.
Хореограф ответил на эту критику: «Народ, пожалуйста, не пишите мне ничего по поводу прививки. Смысл поста не про них. Прививайтесь, кто хочет. Какие проблемы? Я не хочу и это мое право».
«Я же не против прививки, но считаю, что это не должно быть принудительным мероприятием», — добавил также Железняков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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