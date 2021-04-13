Хореограф группы Тутберидзе Железняков ответил на обвинения в плагиате в адрес платья Загитовой

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков ответил на заявление олимпийской чемпионки 1994 года Оксаны Баюл, которая считает плагиатом платье Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018.

«И снова угораю, ну в этом мире только ленивый не укусил команду Тутберидзе! В этот раз отличилась Оксана Баюл. А вот мой маленький ответ, так как все происходило на моих глазах.

Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом и у Алины Загитовой? Ну так вот! Первая пачка для Жени была сшита в моем ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может.

Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом. И тут взялась за дело талантливейший дизайнер в мире фигурки, Ольга Рябенко. Она то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой пачки, которая делалась для Жени Медведевой.

Вот такой вот компот! Ну кто там еще хочет укусить команду Тутберидзе? Давайте, не смущайтесь, а мы всей страной посмеемся», - написал Железняков в Instagram.

Ранее Баюл назвала плагиатом на свое платье 1995 года наряд Загитовой на Олимпиаде 2018 года.