Хореограф, работающий с группой Этери Тутберидзе, Алексей Железняков опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором попросил родителей юных спортсменов прислушиваться к их желаниям.

— Что происходит у нас в наших взрослых головах? — написал Железняков. — Мы видим по телевизору успешных спортсменов, стоящих на пьедесталах самого высокого уровня, мы видим успешных людей, не задумываясь через что им пришлось пройти, ведь на картинке все так замечательно и красиво.

Дальше, мы начинаем рисовать в голове мечту, воображаемое счастливое и успешное будущее своего чада, некую параллельную реальность, начинаем вживаться в эти мечты и вот они уже становятся реальными, но только в нашей голове. Мы выбираем вид деятельности для нашего ребенка, который по душе нам, в данном случае речь идет о спорте, но не отменяет другие виды деятельности. Но нарисовав себе эту розовую мечту, редко задумываемся, а нравится ли это нашему ребенку, дано ли ему Богом таланта для того, чтобы стать лучшим.

Пора открыть глаза на многие вопросы и не бояться взглянуть правде в глаза, пусть даже она будет горькой. Как педагог со стажем опишу свои наблюдения и приведу примеры. Часто ко мне приводят детей на пробные занятия, они совершенно не рождены для этого вида спорта или танца, в этом случае я честно и открыто сообщаю об этом родителям.

Ребенка ломает, он рыдает, он не хочет, у него ничего не получается, а все в итоге очень просто, у него нет предрасположенности и таланта и, глядя на своих сверстников, он чувствует ущербность и постоянно находится в стрессе.

Любящая мама ему каждый день талдычит:"Ты у меня лучший, ты будешь чемпионом".

А дитя чувствует и понимает, (вы мне все врете, посмотрите на Машу в первой линии, вот кто будет чемпионом, а у меня нифига не получается). Был у меня такой пример, девочка с первых лет в фигурном катании, гениально двигалась на полу, но совсем не могла прыгать более сложные эллементы, прошло четыре года, и все это время я говорил родителям: «Ребята, не теряйте время, отдайте в профессиональные танцы». Спустя время они так и поступили, итог, у девочки все отлично, она лучшая в коллективе, все получается, мама счастлива, а главное — счастлива девочка. Таких примеров я могу вам привести кучу.

А вывод то один, постарайтесь найти для дитя его реку жизни, а не питайте себя иллюзиями и удовлетворяйте свои амбиции, и это касается не только спорта, а любого вида деятельности. Каждый из нас видит в своем ребенке зеркальное отражения себя и проецирует свои несбывшиеся мечты на него.

Папа, гениальный айтишник, хочет чтобы сын тоже был таким, а сын в душе художник. Мама — гений дизайна и хочет чтобы ребенок был еще лучше в этой стязе, а дитя с математическим складом ума, он будущий гений, а его заставляют ходить на черчение и рисование.

Отец — профессор, величайший хирург, а дочь хочет быть балериной, но нет, ты будешь врачом и точка. Мама была отличной фигуристкой, а дочь тошнит от коньков и льда, но нет, (ты будешь олимпийской чемпионкой) , а девочке так нравится рисовать и писать стихи, она гуманитарий.Короче, амбиции, амбиции и наши розовые мечты.

А что потом, проходят года, тот кто себя нашел, становится лучшим, а у других наступает жестокая реальность и полное разачарование. Давайте смотреть правде в глаза, давайте прислушиваться к учителям, педагогам и тренерам, но с одной поправкой и призывом, педагоги должны быть честны с родителями и вовремя сказать: «Остановитесь, это не ваше, не мучайте ни себя, ни ребенка, не тратьте драгоценное время и бешеные деньги в пустую!»