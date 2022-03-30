Хореограф группы Тутберидзе отреагировал на слова Щербаковой о возможном завершении карьеры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на слова Анны Щербаковой, которая после окончания Кубка Первого канала не исключила возможность завершения карьеры.

— Пожалуй, главный итог этого турнира — слова Ани Щербаковой о возможном завершении карьеры. Как вы восприняли эти слова? Такой сценарий возможен?

— Любой сценарий возможен. Аня такой же человек, как и все — строит и имеет свои планы на жизнь. Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор. Аня всего добилась в спорте, у нее отличная карьера, и все это далось большим трудом и прохождением через неимоверные трудности. Но мне бы хотелось, чтобы она еще покаталась. Надеюсь, еще поработаем, — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию. Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» и трехкратная чемпионка России.