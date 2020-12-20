ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Продюсер Авербух и актриса Арзамасова поженились

17:39
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Instagram
Теги:

Актриса Елизавета Арзамасова и бывший фигурист, продюсер Илья Авербух поженились. Хореограф выложил видео торжественной церемонии в Instagram.

«Маршрут построен!» — подписал видео экс-фигурист.

Ранее 47-летний Авербух подтвердил, что состоит в отношениях с бывшей звездой сериала «Папины дочки», 25-летней Арзамасовой.

Прежде российская фигуристка Ирина Лобачева усомнилась в искренности чувств между своим бывшим мужем и актрисой.

Авербух и Лобачева поженились в 1995 году. В 2004 году у супругов родился сын Мартин. Осенью 2007 года пара объявила о разводе.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир