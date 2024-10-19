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Сегодня, 13:02

Хореограф «Ангелов Плющенко» Михайлов подтвердил рождение ребенка Липницкой

Сергей Разин
корреспондент
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Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов.
Фото соцсети

Хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов и муж супруг Юлии Липницкой подтвердил рождение ребенка в семье.

«Друзья, всем доброго времени суток. Впервые приходится делать вынужденное обращение... Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным.

Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Так же спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в сми, абсолютно нарушая личные границы. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына", — написал Михайлов в соцсетях.

Юлия Липницкая. Липницкая стала мамой во второй раз. Что об этом известно

Ранее стало известно, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая около трех недель назад родила сына. 26-летняя спортсменка на сегодняшний день работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.

в 2020 году Юлия родила дочь Каталину от Владислава Тарасенко. В октябре 2022-го он был мобилизован на СВО и до сих пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023-го Тарасенко приезжал в отпуск в Москву. В ответ на просьбу рассказать о своей жизни на фронте полгода назад экс-фигурист заблокировал корреспондента «СЭ».

Юлия Липницкая
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