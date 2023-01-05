Железняков считает, что у Косторная может достичь успеха в парном катании

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал потенциальный переход в парное катание чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алены Косторной.

«Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьезных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы — сложные элементы. Как хореограф на личном опыте скажу: Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста. Если Косторная будет стараться, то все получится! Но для этого нужны годы. Одиночное и парное катание — совершенно две разные вещи. Сложность парного катания в том, что человек берет на себя ответственность за партнера. Это обоюдная работа.

Сейчас молодежь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алена это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном фигурном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили. Например, Саша Смирнов и Юко Кавагути, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие пары. Пусть пробует. Пожелаю Алене только удачи!» — цитирует Железнякова Sport24.

Ранее Косторная не исключала переход в парное катание. В декабре 19-летняя фигуристка выступила с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.