Ходыкин рассказал о создании программы на «Гран-при Канады»

Российский фигурист Денис Ходыкин после короткой программы в паре с Дарьей Павлюченко на «Гран-при Канады» (69,48 балла) рассказал о необычной постановке, полной акробатических трюков.

— В начале программы был очень рискованный трюк, где Денис подбрасывает Дашу. Как он возник в вашей постановке?

Ходыкин: — На самом деле, изначально его не было. Трюки мы подбираем не во время постановки, а в процессе работы с нашими акробатами. В какой-то момент понимаем: «О, мы можем это вставить тут», меняем легкое на сложное, сложное — на более подходящее. Все время все меняется.

— Как проходил процесс создания программы?

Ходыкин: — Программу нам ставила Бетина Попова. Ее работы здесь процентов 70, а в остальном это была общая постановка. Так сложились обстоятельства, что мы эту программу ставили втроем. Она была единственным тренером, принимавшим участие в постановке.