Ходыкин и Павлюченко — вторые на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе в соревнованиях среди пар
Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в соревнованиях среди пар стали третьими в произвольной программе на «Гран-при США» в Лас-Вегасе. Спортсмены набрали 125,73 балла. В итоговом протоколе фигуристы расположились на втором месте (196,98).
На первой строчке расположились китайцы Чень Пень и Чин Йань — 200,89. Третьи — американцы Эвен Денни и Брэндон Фрейзер — 192,70
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Пары
Произвольная программа
1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 128,16
2. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 127,52
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 125,73
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 119,25
5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 109,34
6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 100,53
7. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 97,88
8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 90,87
Итог
1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 200,89
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 196,98
3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 192,70
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 180,52
5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 177,54
6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 155,16
7. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 152,94
8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 138,79