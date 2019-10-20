Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в соревнованиях среди пар стали третьими в произвольной программе на «Гран-при США» в Лас-Вегасе. Спортсмены набрали 125,73 балла. В итоговом протоколе фигуристы расположились на втором месте (196,98).

На первой строчке расположились китайцы Чень Пень и Чин Йань — 200,89. Третьи — американцы Эвен Денни и Брэндон Фрейзер — 192,70

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Пары

Произвольная программа

1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 128,16

2. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 127,52

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 125,73

4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 119,25

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 109,34

6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 100,53

7. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 97,88

8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 90,87

Итог

1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 200,89

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 196,98

3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 192,70

4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 180,52

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 177,54

6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 155,16

7. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 152,94

8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 138,79

Гран-при США по фигурному катанию: расписание и трансляции