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«Хочу жить, а не собирать кишки по льду». Тотьмянина резко ответила на вопрос об участии в шоу

11:07

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в парном катании в дуэте с Максимомом Марининым Татьяна Тотьмянина опубликовала в своем Instagram фотографию с детьми и Аскольдом Запашным, но когда один из пользователей спросил об участии в шоу, ответила резко.

-Неужели это сейчас важнее здоровья? Не знаю! Возможно через некоторое время! Я хочу жить, а не собирать кишки по льду, — написала фигуристка.

Ранее 37-летней Тотьмяниной сделали операцию по удалению желчного пузыря. Отмечается, что операция для фигуристки прошла успешно, а образцы опухоли отправили на исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.

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