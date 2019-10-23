«Хочу жить, а не собирать кишки по льду». Тотьмянина резко ответила на вопрос об участии в шоу
11:07
Олимпийская чемпионка Турина-2006 в парном катании в дуэте с Максимомом Марининым Татьяна Тотьмянина опубликовала в своем Instagram фотографию с детьми и Аскольдом Запашным, но когда один из пользователей спросил об участии в шоу, ответила резко.
-Неужели это сейчас важнее здоровья? Не знаю! Возможно через некоторое время! Я хочу жить, а не собирать кишки по льду, — написала фигуристка.
Ранее 37-летней Тотьмяниной сделали операцию по удалению желчного пузыря. Отмечается, что операция для фигуристки прошла успешно, а образцы опухоли отправили на исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.
Из Инстаграма Татьяны Тотьмяниной pic.twitter.com/OpyVcxl8pw— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 23, 2019
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