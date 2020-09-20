«Хочу прыгать больше четверных». Щербакова рассказала о планах на будущие соревнования

Фигуристка Анна Щербакова после победы на первом этапе Кубка России (246,40 балла) рассказала о впечатлениях от проката и плане на ближайшие соревнования.

— Сегодня произошла обратная вчерашней ситуация — самый дорогой элемент получился, но во второй половине даже не запомнила, что было. Очень сумбурно все. Хотела просто удержаться на всех прыжках, потому что нельзя было испортить прокат, который так хорошо начинался.

Прыгнула в начале флип, а не лутц, потому что он лучше получался. Этери Георгиевна предложила после одной тренировок поменять. Каждый второй флип на тренировке удается. Лутц — хуже. Но тренировала и то, и другое. Вариант программы без четверных я вообще не рассматриваю, потому что всегда можно собраться и выдать хотя бы один.

Смена музыки? Слышала, что у многих людей было мнение, что вторая половина мрачновата. Федерация, тренеры об этом говорили, решили что-то изменить. Для этого и нужны прокаты.

Планы на будущее? На следующих соревнованиях хочу прыгать больше четверных. Соревнований мне хватает, надеюсь, что Кубок России и Гран-при пройдут. (Дмитрий Кузнецов)