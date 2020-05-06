«Хочу поддержать Женьку». Ковтун возмущен слухами о том, что Медведева нарушила карантин

Российский фигурист Максим Ковтун недоволен появлением информации о том, что его соотечественница Евгения Медведева нарушила карантин в Японии. Последние соревнования по фигурному катанию были отменены из-за коронавируса.

«На днях в российских СМИ развернули серию публикаций, направленных дискредитировать нашу прославленную фигуристку Женю Медведеву, написал Ковтун в stories Instagram. — Я прочитал новости, что, видите ли, «Япония хочет, чтобы Женя оттуда уехала». Мне стало интересно, как такое может быть, если у нее там армия фанатов. Я немного покопался и нахожусь в небольшом удивлении, что российские СМИ сделали столько публикаций, основанных на одном твите какой-то хейтерши, у которой котик на аватарке. Серьезно? Котик? Она уверяла, что Женя там карантины нарушает и ходит всех заражает и тренируется на катках. У меня есть знакомые в Японии, и я знаю, что там не работают сейчас катки. Вроде 6 мая должны открыть. Но решается еще. Также я знаю, что в Японии вообще про Женю ничего подобного никто не писал в медиа. Но наши доблестные СМИ решили затравить своего же спортсмена, ссылаясь на источник, одну девочку с аватаркой котика. Мне кажется, российские СМИ сильно виноваты перед Медведевой.

Я представляю, как ей тяжело это все было читать, но я также знаю, какая она сильная. Может, у кого-то из СМИ проснется совесть и они извинятся? Еще я диву даюсь, что российские СМИ на полном серьезе писали, что Медведева купила японцев и каталась на закрытом катке. Господи, в Японии что-то подпольно купить просто невозможно. Это страна, где люди под микроскопом следят друг за другом и где вообще таких вещей не бывает. Как можно серьезно о таком писать? Если бы она тренировалась, то делала это официально и в разрешенном месте. Я хочу поддержать Женьку. И в очередной раз напомнить, что фигурное катание — это самый красивый вид спорта, а не эпицентр травли, негатива и небылиц. Всем мира!».

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 755 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 259 401 человек умер, выздоровели — 1 258 332.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.