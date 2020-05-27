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«Хочу обыграть моего папу». Сын Плющенко планирует превзойти своего отца

13:15
Семья Евгения Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Семья Евгения Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр рассказал, что хочет превзойти своего отца. Он отметил, что хочет стать олимпийским чемпионом и пройти пять олимпиад.

— Мне не нравится, когда про меня говорят. Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что мой папа тоже фигурист, — сказал Александр Плющенко в фильме «Рудковская. Исповедь». — Я хочу обыграть моего папу, чтобы быть еще популярнее. Я хочу пройти пять Олимпиад. Папа четыре прошел, мог пятую пройти, но у него шуруп сломался.

Моя задача — пять золотых. Это возможно, люди проходят пять золотых. Кто кумир в спорте? Папа.

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