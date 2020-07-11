«Хочется слышать гимн в нашу честь». Тутберидзе отреагировала на получение награды ISU
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала победу в номинации Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший тренер».
— В чем секрет успеха вашей работы?
— Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост — мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.
— Какой момент в этом сезоне вы можете выделить?
— Вы знаете, для меня каждый старт, подиум — это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки.
А вот морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это.
— Какие цели вы ставите перед собой?
— Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, — приводит слова Тутберидзе пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5037-eteri-tutberidze-kogda-podnimaetsya-nash-flag-zvuchit-gimn-to-vozdukha-stanovitsya-bol-she-khochetsya-prodlit-eto-mgnovenie.html