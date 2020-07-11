«Хочется слышать гимн в нашу честь». Тутберидзе отреагировала на получение награды ISU

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала победу в номинации Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший тренер».

— В чем секрет успеха вашей работы?

— Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост — мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.

— Какой момент в этом сезоне вы можете выделить?

— Вы знаете, для меня каждый старт, подиум — это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки.

А вот морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это.

— Какие цели вы ставите перед собой?

— Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, — приводит слова Тутберидзе пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России.