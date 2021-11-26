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«Хочется откататься лучше, а получается, как обычно». Чемпионка мира Мишина — о выступлении перед домашней публикой

19:48
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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о проблемах с выступлениями перед домашней публикой. После исполнения короткой программы фигуристы занимают второе место (73,64).

Мишина: У нас прокат получился не очень хорошо. Не буду оправдываться, но, возможно, сыграло роль, что мы выступали дома. Всегда сложнее, когда есть своя публика — хочется откатать лучше, а получается как обычно.

— Как будете бороться за попадание в олимпийскую сборную России?

Галлямов: Еще осталось большое количество времени, у нас пока другие цели и задачи. Впереди другие старты, и пока немножко подготовка в другом режиме. Об этом еще рано задумываться.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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