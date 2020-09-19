«Хочется быть больше довольной собой, чем баллами». Щербакова раскритиковала себя, несмотря на личный рекорд

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свои оценки за короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Щербакова получила 82,13 балла, что является ее личным рекордом, но осталась недовольна собой.

— Баллы действительно очень высокие, но я недовольна , — добавила Щербакова. — Как ни странно, мне понравился весь прокат, за исключением каскада. Я вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, уверенно, старалась делать хорошо каждое движение, и мне всё это удавалось. Но каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это самая дорогая часть моей программы.

— Ожидали ли вы такие баллы, учитывая ваши слова?

— Я вообще не ожидала баллов. (смеется) Как-то отвыкла от выставления оценок, только незадолго до выступления вспомнила, что это уже не контрольные прокаты, где ты откатал и ушел, а полноценные соревнования, где надо слушать оценки. Старалась забыть об этом, думала, что надо сделать все то же самое. Сложно оценить баллы, особенно когда это первый старт сезона — не с чем сравнивать. Но хотелось бы быть больше довольной собой, чем баллами. (Дмитрий Кузнецов)