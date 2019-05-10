Хейтеры говорили Медведевой, что ей пора завершать карьеру. Она послала им воздушный поцелуй

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева рассказала, что никогда не думала о завершении карьеры. Она также добавила, что хейтеры говорили ей, что фигуристке нужно уйти.

– Я никогда не думала о завершении карьеры, о том, чтобы перестать кататься – сказала Медведева в интервью Golden Skate. – (Шлет воздушный поцелуй) Многие мои хейтеры говорили, что мне нужно уйти. И сначала это было обидно. Я думала: почему? Почему я должна уйти? Я хозяйка своей жизни и могу делать все, что хочу. Могу кататься в розовом. Никто будет указывать мне, что делать.

Я прислушиваюсь только к тем людям, которых по-настоящему уважаю. Это мои тренеры, друзья, семья, все, кто помогает мне, кто старается подбодрить меня. Но я не слушаю тех, кто пытается тащить меня вниз. Это бесполезно и плохо для моего будущего. Я рада, что понимаю это.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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